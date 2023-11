População pode ver novo acesso de Osasco à Castello por realidade virtual

Para os munícipes que quiserem vivenciar como ficará a nova entrada de Osasco pela rodovia Castello Branco quando estiver pronta, a CCR ViaOeste, em parceria com a Prefeitura de Osasco e o Governo de São Paulo, iniciou uma programação de simuladores de realidade virtual.

Levados por uma van com funcionários da concessionária, a simulação dos aparelhos começou em frente à Prefeitura de Osasco e esteve no Calçadão da Antônio Agú, próximo ao Bicicletário. Por meio de recursos gráficos 3D e imagens 360º, os munícipes puderam interagir em tempo real com o uso de óculos que simulam o novo acesso da cidade.

Para os interessados em ver a simulação do novo acesso de Osasco em realidade virtual, a van da CCR ViaOeste estará em mais dois locais nos dias 10 e 14 de novembro, no Shopping União e no Osasco Plaza Shopping, respectivamente, das 9h às 17h.

A nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à Avenida Fuad Auada, esperada pelos osasquenses há mais de 15 anos, está com obras em ritmo acelerado, e perto de ser concluída.