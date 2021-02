Populares invadem casa de pai de menino preso em barril e quebram tudo

Pessoas indignadas com o caso do menino de 11 anos que era mantido preso em um barril de ferro, em Campinas, invadiram onde a criança vivia com o pai e quebraram tudo. A invasão teria acontecido entre 21h e 22h30 desta segunda-feira (1°), logo após a repercussão do caso.

Imagens divulgadas pela Record TV mostraram a casa destruída. É possível ver televisão, mesa, guarda-roupa, cadeiras, bancos e demais objetos quebrados e jogados pelo chão. O imóvel foi completamente revirado e depredado.

No sábado (30), o menino foi encontrado acorrentado dentro de um barril de ferro, na residência onde morava com o pai, a mulher dele e a filha dela. Após ter sido resgatado pelos PMs, a criança contou que chegou a comer as próprias fezes porque não recebia comida.

Os policiais chegaram à residência após receberem denúncias de vizinhos, que ficaram preocupados com o sumiço do garoto. Ele já era acompanhado pelo Conselho Tutelar, que recebeu denúncias também dos vizinhos por suspeita de maus tratos.

O pai, a mulher e a filha dela foram presos e devem responder por tortura. Já a criança foi levada ao hospital da região, onde deve ficar internado até se recuperar da desnutrição.

