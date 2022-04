Por dívida de R$ 409 mil, Justiça decide leiloar templo da Igreja Mundial, do apóstolo Valdemiro

Em meio à uma crise que se arrasta há anos e com dívidas que ultrapassam R$ 409 mil, o templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, será leiloado. A decisão da Justiça de São Paulo foi divulgada nesta quinta-feira (14), pelo colunista Rogério Gentile, do Uol, e foi tomada pelo juiz Luiz Fernando Guerra, no processo movido por uma empresa de serviços de limpeza.

De acordo com o processo, a empresa foi contratada pela Mundial em 2017 para prestar serviços de limpeza de caixas d’água, controle de pragas, entre outros. No entanto, a igreja teria deixado de pagar três parcelas do contrato em 2019, quando entrou em crise financeira. O débito cobrado é de R$ 409 mil, com correção monetária e juros.

Segundo o colunista, a igreja de Valdemiro chegou a fazer um acordo para quitar a dívida, mas não teria cumprido. Em sua defesa, a instituição religiosa argumentou o fechamento de igrejas durante a pandemia de covid-19, o que teria agravado a crise financeira.

À Justiça, a igreja não contestou a dívida, mas alegou que o imóvel está avaliado em R$ 260 milhões, mais do que o valor citado no processo, de R$ 33,4 milhões. O Tribunal de Justiça negou a alegação afirmando ainda que a igreja só questionou o valor após o prazo estipulado para tal.

O leilão deve acontecer no dia 10 de maio. No entanto, a igreja Mundial do Poder de Deus ainda pode recorrer da decisão. Atualmente desocupado, o imóvel, que está localizado em Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, tem capacidade para receber até 20 mil pessoas.