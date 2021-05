“Por favor, Paulo Gustavo, imite sua arte!”: vídeo de Dona Hermínia levantando da cama de hospital viraliza

A notícia de que o quadro de saúde do ator Paulo Gustavo piora cada vez mais e a situação é gravíssima e irreversível, segundo boletim médico divulgado na noite desta terça-feira (4), fez aumentar a corrente de admiradores do artista manifestando palavras de carinho e torcida pela recuperação do artista, nas redes sociais.

Muitos fãs compartilharam um vídeo no qual Dona Hermínia, personagem marcante do ator e humorista nos filmes “Minha Mãe é Uma Peça”, se levanta cheia de vigor da cama de um hospital e se apronta para sair dali.

“Por favor, Paulo Gustavo, que a vida imite sua arte”, declarou uma admiradora do artista. “Faça isso agora. Tá todo mundo pedindo”, postou outro fã. “Eu exijo que você saia dessa cama de hospital assim”, foi outro comentário.

paulo gustavo eu exijo que você saia dessa cama de hospital assim

pic.twitter.com/crWppr4mJa — Dree @G0TDYNAMIT3 (@G0TDYNAMIT3_) May 5, 2021

É desse jeito que o Paulo Gustavo tem que deixar o hospital! OREM POR ELE! pic.twitter.com/cypGv5TyQX — Yan JULIETTE CAMPEÃ! (@yankisner) May 5, 2021

O artista está internado desde o dia 13 de março na UTI de um hospital no Rio de Janeiro lutando pela vida após complicações da covid-19. O estado de saúde dele piorou muito nos últimos dias e ele se encontra em situação de “extrema gravidade” e “irreversível”, segundo os últimos boletins médicos.

Confira mensagens postadas por fãs e amigos sobre Paulo Gustavo no Twitter:

eu te amo paulo gustavo, você vai ficar bem! Pode crer pic.twitter.com/aMF6f95Wbz — soso loves cami mendes (@minarisgff) May 5, 2021

Porque para Deus nada é impossível!

O Brasil em oração pela saúde do Paulo Gustavo pic.twitter.com/Pg00W74HxK — ℳ (@LadyEmmanuellee) May 5, 2021

Um momento onde eu queria que a vida imitasse a arte,

Paulo Gustavo! pic.twitter.com/7hI4dvE3rm — Braga ✴ (@eaebraga) May 5, 2021

Quem da a última palavra é Deus e eu creio num milagre na vida de Paulo Gustavo! Reage cara, te amamos! pic.twitter.com/RYuXSZDl1d — BR DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) May 4, 2021

eu queria q a vida de paulo gustavo imitasse sua arte pic.twitter.com/MiwCpqZcsd — boy from Belém (@oDARLANN) May 5, 2021

E esse vídeo do Paulo Gustavo se despedindo no final do ano passado e falando sobre a pandemia Eu creio que nada é irreversível para Deus pic.twitter.com/6332LX66BH — Katya Perrys (@katiaklima) May 4, 2021

Por favor paulo gustavo imite sua arte e saia dessa cama pic.twitter.com/5nu5jkveYv — Leona (@LeonaDivaa) May 5, 2021

Paulo Gustavo não combina com uma cama! Combina com alegria! Que o senhor meu Deus faça sua vontade e que ele possa ser feliz onde quer que seja! — victor sarro (@victorsarro) May 5, 2021

A Prefeitura de Niterói recebe a notícia da irreversibilidade do quadro do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, com muita tristeza. Paulo sempre buscou valorizar a nossa cidade, que ele tanto ama, em seus grandes trabalhos. pic.twitter.com/dGqRewgeG1 — Prefeitura de Niterói (@NiteroiPref) May 5, 2021

Arrasado com o último boletim do Paulo Gustavo. Quanto talento, quanta vida pela frente, uma família linda… e logo nesses tempos em que a gente precisa TANTO do que ele sempre nos proporcionou: rir. Muita força e muita luz ao Thales e toda família neste momento! ❤️ — Pedro HMC (@hmcpedro) May 5, 2021

Um vazio no peito, corpo trêmulo de tristeza. pelo estado de Paulo Gustavo. Estamos perdendo uma pessoa valiosa demais, estamos mesmo perdendo a graça… — Zélia Duncan ️‍ (@zeliaduncan) May 5, 2021