Por que as pessoas caem em golpes de falsos Johnny Depp e Simone Mendes?

Chamou a atenção e tem repercutido na Internet situações de pessoas que se envolvem emocionalmente em ambiente virtual e acabam sendo enganadas por golpistas que utilizam perfis falsos (principalmente de artistas e famosos) para seduzir, manipular e conseguir dinheiro.

publicidade

Esta semana veio à tona o caso de um músico que, apesar de não ter tido prejuízo financeiro, abandonou a esposa por se apaixonar por Simone Mendes após acreditar que trocava mensagens com a sertaneja durante três anos, quando, na verdade, foi enganado por alguém que usou um perfil fake da cantora – com 600 mil seguidores – para se passar por ela. Em outro caso recente, uma aposentada de Osasco chegou a perder R$ 208 mil após acreditar que namorava o ator Johnny Depp à distância.

O Visão Oeste conversou com a especialista em relacionamentos Margareth Signorelli para entender por que tantas pessoas caem na lábia de estelionatários e acarretam prejuízos financeiros e emocionais. Entre os fatores apontados por Signorelli na maioria dos casos estão: carência, falta de informação, baixa autoestima e insegurança.

publicidade

A especialista afirma que o cenário com relação à saúde emocional no país também acende um alerta nesse sentido. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, uma pesquisa revelou que 86% dos brasileiros apresentaram algum problema emocional em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Segundo Margareth, a pandemia, que trouxe o isolamento social e um estímulo maior às interações virtuais, também contribuiu com esse tipo de situação. “As pessoas nunca se sentiram tão isoladas. Mesmo estando em casa com os familiares, sentiram a solidão como nunca antes, sentiram falta de interação com outras pessoas e até de um ‘oi’ na fila do supermercado e isso também abalou o emocional delas”, explica.

publicidade

É o caso da aposentada osasquense, que buscou na Justiça o ressarcimento do prejuízo financeiro. No processo, a defesa alegou que a cliente estava fragilizada emocionalmente por conta da pandemia e que desejava experimentar uma vida melhor, o que teria a tornado alvo fácil do estelionatário. Ela chegou a vender um carro para mandar dinheiro ao golpista.

Já com relação ao músico que deixou a esposa após se apaixonar por fake da cantora Simone, não houve prejuízos financeiros. A situação, entretanto, pode ter revelado outro problema, segundo Signorelli: “Uma pessoa não vai terminar um casamento porque alguém está mandando um monte de fotos e fazendo várias promessas. Se separa porque o relacionamento não está bom, não por conta de outra pessoa”.

“Você precisa honrar a sua intuição”

Margareth diz que as pessoas devem estar atentas o tempo inteiro quando se trata de redes sociais e relacionamentos virtuais. “É preciso saber que esses golpes, infelizmente, vão continuar acontecendo. E a tendência é aumentar ainda mais com o avanço da automatização das coisas”, alerta.

A profissional destaca que ao trocar mensagens com alguém, é necessário tomar alguns cuidados e não se impressionar com o número de seguidores, por exemplo, como é o caso do perfil fake da cantora Simone (com 600 mil). Signorelli comenta que atualmente existe uma facilidade maior até para comprar um perfil cheio de seguidores nas redes sociais, mas que ainda assim, é possível perceber o que é real ao observar o engajamento da conta, entre outros aspectos.

Margareth explica que não é tão difícil identificar uma cilada: “Quer conhecer a pessoa? Liga, continua a conversa, ‘deixa eu te ver’, ‘vamos nos encontrar em algum lugar público’”, orienta. “Se você tem um ‘pé atrás’, se ninguém que você conhece sabe quem é a pessoa, você precisa honrar a sua intuição”, pontua a especialista.

Analisar a vida do suposto pretendente, o histórico dele, conhecer parentes e pessoas próximas e não ficar satisfeita apenas com o que ele diz também é importante, segundo Margareth. “Não digo para sairmos desconfiando de todo mundo, mas é válido desconfiar”, ressalta.

A última orientação da especialista, mas não menos importante, para evitar cair em “golpes do amor” ou identificá-los é conversar com alguém de confiança. “Divida a história com alguém. Porque às vezes a pessoa está tão carente, fragilizada e talvez ela não tenha a percepção de saber o que está acontecendo”, pontua.

A profissional defende a importância de conversar com alguém mencionando que muitas mulheres só percebem que estão em um relacionamento abusivo, por exemplo, quando contam algumas situações que refletem a violência para uma amiga.

“Não se isole, não guarde apenas para você. Mesmo que a pessoa com quem esteja conversando virtualmente peça segredo, conte para alguém que não está na situação. Se a pessoa for real, verdadeira e o sentimento for recíproco, lucro seu. Se não for, sorte a sua”, conclui.