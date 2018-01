Por vacina, população dorme na fila e Prefeitura de Carapicuíba diz que não há motivo para pânico

Uma imagem de pessoas acampadas em frente o Plaza Shopping Carapicuíba desde as 23 horas desta quinta-feira, 18, aguardando para tomar a vacina contra a febre amarela, viralizou nas redes sociais nas últimas horas e levou a Prefeitura de Carapicuíba a emitir uma nota em sua página oficial no facebook dizendo que não há motivo para pânico.

Publicidade

De acordo com a nota, Carapicuíba não registrou nenhum caso e nem suspeita de febre amarela até o momento e que irá continuar vacinando. “Nossa cidade já vacinou mais de 90 mil pessoas. A Prefeitura segue orientações do Governo do Estado para realizar a imunização contra a doença”, destaca o texto.

Nesta sexta-feira a vacinação acontece no Plaza Shopping e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Parque Flórida, Vila Helena, Ana Estela e Novo Horizonte. As senhas começaram a ser distribuídas às 8 horas. Segundo a Prefeitura, por determinação do Governo do Estado de São Paulo, nesta fase, somente devem ser vacinados os moradores dos bairros Parque Flórida, Ana Estela, Novo Horizonte, Vila Helena, Fazendinha, Planalto, Jd. Marilu, Jd. Maria Beatriz e Aldeia.

A administração municipal lembra ainda que neste sábado, 20, não haverá vacinação contra a febre amarela em Carapicuíba