Porque o Chelsea pode ser considerado favorito na final da Champions de 2021

O Chelsea parece mais do que pronto para conquistar o título na final da Champions de 2021. Os “Blues” venceram dois jogos seguidos contra o Manchester City na semifinal da FA Cup e na 35ª rodada da Premier League. Mesmo que o City tenha vencido a Premier League, eles não parecem ser os favoritos antes da grande final da Champions.

O time de Pep Guardiola tem sido incrível até agora na temporada 2020-21, mas eles encontraram sua kryptonita. O Chelsea tem sofrido sua fraqueza desde que Thomas Tuchel assumiu a equipe do ex-treinador Frank Lampard. A defesa deles asfixiou quase todos os trios atacantes que enfrentaram. Também contribui o fato de que os jovens jogadores como Kai Havertz, Christian Pulisic e Timo Werner tenham melhorado ainda mais.

Se você tem assistido o futebol da Premier League nos últimos anos, você pode ver que a cidade tem sido dominante. Houve uma vitória do Liverpool, mas o City venceu três das últimas quatro temporadas. Seus fracassos têm sido na Champions, já que eles costumam saltar para fora das semifinais.

É claro que esse ano ficou diferente, visto que o City chegou à final da Champions. É claro que isso não é novidade para Pep, mas essa é a primeira final de sua equipe na Champions. Agora que eles têm uma grande chance de ganhar o troféu, seu maior desafio também está lá. O Chelsea tem sido o espinho em seus lados, do qual eles querem se livrar.

Por que o Chelsea é uma ameaça para as esperanças de conseguir o troféu da Champions para o City

O City tem enfrentado alguns obstáculos no seu caminho nos últimos anos sob a direção de Pep. É claro que algumas de suas perdas têm sido suas próprias, pois tendem a repensar os confrontos que eles têm. Nessa temporada, parece que eles disseram que deram um basta e que realmente melhoraram o jogo na Champions. No entanto, o Chelsea teve um bom desempenho durante os últimos meses.

Tuchel tem uma boa ideia de como o City joga e ela se mostrou durante seu último confronto, na rodada 35. Hakim Ziyech jogou bem, pois marcou o primeiro gol para empatar o jogo um a um. No entanto, foi aos 92 minutos quando o Chelsea garantiu outra vitória sobre o City, já que Marcus Alonso marcou o gol da vitória para conquistar três pontos, porém o mais importante é que o ímpeto se aproximava da final.

Tuchel é um excelente treinador para os “Blues”, pois sabe como quebrar a defesa estelar do City. Será uma partida de xadrez entre Tuchel e Pep na final, que será uma bela partida que as pessoas terão de levar em conta, já que se encaixam bem com suas táticas futebolísticas.

O City pode superar suas dificuldades na Champions?

O maior fator que o City tem que lembrar é que eles são a equipe mais talentosa da competição. Eles mostraram que isso funciona durante sua temporada na UEFA Champions League, já que venceram a alguns clubes grandes como o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain.

Será interessante ver como essas equipes vão se igualar na Champions. Eles já se enfrentaram duas vezes nos últimos meses com o Chelsea saindo como vencedor. O próprio Pep está pronto para um duelo das mentes do futebol com Tuchel.

Pep disse: “Eu tenho muito respeito por Thomas. Ele esteve em Mainz, Dortmund, Paris SG e agora, aqui, em todos os lugares onde esteve, ele sempre se saiu muito bem e as equipes são sempre uma alegria de assistir… Não estou surpreso e expresso meus elogios enormes pelo que eles fizeram até agora”.

Será interessante assistir a essa próxima final da Champions. Será uma partida difícil para ambos os times, já que eles têm sido fantásticos jogando futebol da Premier League, mas a Champions é diferente em comparação com qualquer outra competição.