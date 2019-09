Portal 8 é a melhor opção em Clínica de Repouso na região de Vargem Grande e Osasco

O envelhecimento é inevitável e inerente à vida. Para muitas famílias, o processo envolve a escolha de uma clínica de repouso, ou casa de repouso. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2017, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,6% da população tem mais de 60 anos. Esse número corresponde a 30,2 milhões de idosos no Brasil e já teria superado as estimativas realizadas para 2020.

Com a correria do trabalho e a sobrecarga das famílias, nem sempre é possível dar a atenção necessária a um idoso em casa. Em alguns casos, o próprio familiar prefere seu espaço, manter a convivência com amigos e parceiros da mesma faixa etária. Por isso torna-se cada vez mais comum a busca por clínicas ou casas de repouso, que têm caráter residencial e podem receber os idosos com respeito, zelo e infraestrutura necessária para o acolhimento de pessoas na 3ª idade.

Na região de Osasco, mais precisamente em Vargem Grande Paulista, a Clínica de Repouso Portal 8 se destaca neste trabalho.

Asilo, casa de repouso ou clínica de repouso?

A clínica de repouso é diferente dos asilos ou casas de repouso. Enquanto os asilos ou casas de repouso são estabelecimentos de abrigo voltado ao sustento dos idosos, a clínica de repouso além de acolher, proporciona cuidados exclusivos de atenção hospitalar, com equipamentos especializados, cuidados médicos e fisioterápicos, refeições balanceadas e atendimento humanizado. É um espaço calmo e agradável para viver, sem barulhos excessivos ou movimentação constante, que proporciona a convivência com outras pessoas de igual para igual. É a melhor opção para o idoso que requer cuidados que somente um local adequado, com profissionais qualificados, poderá oferecer.

A Clínica de Repouso Portal 8 contempla uma equipe multidisciplinar formada por mais de 30 pessoas e profissionais especializados. Só na área da saúde o time é formado por geriatras, psiquiatras, dentistas, enfermeiros, assistentes de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas.

Além disso, a clínica oferece segurança tanto aos idosos nela instalados quanto aos familiares que a frequentarão. O espaço físico da Clínica de Repouso Portal 8 é rodeado de natureza, com aproximadamente 5.200 metros quadrados, com áreas de lazer, quartos equipados para receber idosos tanto independentes e lúcidos, como demenciais ou em fase terminal, com cuidados especializados 24 horas.

É hora de tomar a decisão

Os mantenedores da Clínica de Repouso Portal 8 sabem que existem dificuldades, principalmente emocionais, que influenciam a escolha de internar ou não um familiar que necessita de cuidados especiais, seja numa clínica ou numa casa de repouso. Angústias e dúvidas são frequentes nessa decisão. Por isso é importante analisar qual será a atitude que dará mais qualidade de vida para o idoso. Pensando nessas dificuldades, a Clinica de Repouso Portal 8 também oferece o serviço Home Care, que proporciona atendimento a domicílio.

A Clínica de Repouso Portal 8, localizada na Rua Santa Catarina, 50, Parque Belbancy, Vargem Grande Paulista, está à disposição para esclarecimentos e dúvidas através contato telefônico ou agendando uma visita. O site da clínica também dá um panorama de todas as atividades e cuidados disponíveis. Para mais informações, os telefones são (11) 99944-2389 ou (11) 3031-8088. Também é possível o contato pelo e-mail [email protected].

Serviço:

A Clínica de Repouso Portal 8

Endereço: Rua Santa Catarina, 50, Parque Belbancy, Vargem Grande Paulista.

Whatsapp: (11) 99944-2389

Telefone: (11) 3031-8088

Site: http://www.clinicaportal.com.br

