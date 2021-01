Portal do Trabalhador de Osasco alerta para golpes via telefone

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou comunicado na tarde desta quinta-feira (28) alertando para golpes aplicados via telefone com golpistas usando o nome do órgão.

De acordo com o Portal do Trabalhador, são feitas ligações na casa de moradores de Osasco oferecendo cursos pagos ou com cobranças enganosas usando o nome da instituição, que é publica e não cobra nada pelas oportunidades oferecidas.

“Informamos que a cobrança não procede”, afirma a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda do município. “Os cursos são totalmente gratuitos”, ressalta.

Inclusive, no momento o Portal do Trabalhar de Osasco está com vagas abertas diversos cursos de qualificação gratuitos.