Portal do Trabalhador de Osasco divulga 15 vagas de cuidador de idosos

O Portal do Trabalhador de Osasco informou nas redes sociais que reúne 15 vagas de emprego para a função de cuidador de idosos. A contratação será (PJ), ou seja, a pessoa contratada terá de emitir nota referente ao serviço.

publicidade

O nome da contratante não foi informado, mas as oportunidades são para trabalhar em Osasco e região. Os interessados devem ter experiência de 6 meses e escolaridade básica. O salário será variável por plantão.

Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição até o dia 30 de julho. Se estiver no perfil, o Portal do Trabalhador entrará em contato para prosseguir com a seletiva.

publicidade