Portal do Trabalhador de Osasco divulga 18 vagas de assistente de gerente com salário de R$ 3 mil

Portal do Trabalhador de Osasco divulga 18 vagas de assistente de gerente...

O Portal do Trabalhador de Osasco informou nesta sexta-feira (2), por meio das redes sociais, que reúne 18 vagas para o cargo de assistente de gerente. O nome da empresa contratante não foi divulgado, mas as oportunidades são para trabalhar em Guarulhos e o salário oferecido é de R$ 3 mil.

O assistente de gerente desenvolverá atividades como prestar assistência aos membros gerenciais, ser responsável pela operação do restaurante durante o seu plantão, planejando, corrigindo e acompanhando ações da equipe de trabalho.

Os requisitos exigidos são: ensino médio completo e seis meses de experiência registrados na carteira de trabalho. Além do salário, a empresa oferece vale-transporte, assistência odontológica, seguro de vida e refeição no local.

Os interessados nas vagas devem preencher este formulário acessando o link https://forms.gle/faUmzNdFfCcn1waw5 até o dia 6 de junho. Caso o candidato esteja no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato nos próximos dias.