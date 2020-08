Portal do Trabalhador de Osasco divulga mais de 60 vagas para pessoas com deficiência

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou, nesta terça-feira (4), novas vagas de emprego para pessoas com deficiência. São mais de 60 oportunidades para cargos nas áreas de finanças, comercial, saúde e beleza. tecnologia da informação, entre outras.

Entre as vagas divulgadas estão auxiliar financeiro júnior, analista de desenvolvimento, tendente de pedágio, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, analista de negócios, auxiliar de cozinha, empacotador, manicure, gerente de marketing, gerente de vendas, massoterapeuta, analista de suporte computacional, operador de telemarketing, operador de vendas, vendedor de serviços, programador de sistemas de informação, analista de recursos humanos e analista de pesquisa de mercado.

Como se candidatar às vagas de emprego para PcD no Portal do Trabalhador:

O interessado em alguma das vagas precisa preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). Após o cadastro, o currículo entrará para a base de dados do Portal do Trabalhador, que entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça:

5424608 Atendente de pedágio

5424665 Auxiliar financeiro júnior

5409265 Analista de desenvolvimento de sistemas

5410331 Analista de desenvolvimento de sistemas

5414806 Analista de desenvolvimento de sistemas

5414823 Analista de desenvolvimento de sistemas

5410370 Analista de negócios

5410336 Analista de pesquisa de mercado

5410167 Analista de recursos humanos

5410315 Analista de suporte computacional

5409222 Analista de suporte computacional

5414684 Analista de suporte computacional

5410375 Analista de suporte computacional

5410312 Analista de suporte de sistema

5414788 Analista de suporte de sistema

5379440 Assistente administrativo

5414603 Auxiliar administrativo

5389932 Auxiliar administrativo

5414594 Auxiliar administrativo

5398093 Auxiliar de cozinha

5376320 Auxiliar de limpeza

5408590 Auxiliar de limpeza

5414346 Auxiliar de linha de produção

5378284 Auxiliar de logística

5390017 Auxiliar de logística

5390093 Empacotador, a mão

5413717 Gerente de marketing

5414804 Gerente de vendas

5410350 Gerente de vendas

5412642 Manicure

5412628 Massoterapeuta

5408431 Operador de atendimento receptivo (telemarketing)

5389472 Operador de telemarketing ativo e receptivo

5382045 Operador de telemarketing ativo e receptivo

5372830 Operador de vendas (lojas)

5390034 Operador de vendas (lojas)

5390066 Operador de vendas (lojas)

5390098 Operador de vendas (lojas)

5390193 Operador de vendas (lojas)

5409634 Programador de sistemas de computador

5409406 Programador de sistemas de computador

5409620 Programador de sistemas de informação

5410301 Programador de sistemas de informação

5414675 Programador de sistemas de informação

5414739 Programador de sistemas de informação

5413732 Programador de sistemas de informação

5413749 Programador de sistemas de informação

5413758 Programador de sistemas de informação

5414749 Programador de sistemas de informação

5414754 Programador de sistemas de informação

5409375 Programador de sistemas de informação

5409606 Programador de sistemas de informação

5410354 Programador de sistemas de informação

5410357 Programador de sistemas de informação

5410496 Programador de sistemas de informação

5414696 Programador de sistemas de informação

5414701 Programador de sistemas de informação

5414722 Programador de sistemas de informação

5414728 Programador de sistemas de informação

5414720 Programador de sistemas de informação

5413710 Programador de sistemas de informação

5415994 Vendedor de serviços

Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook.