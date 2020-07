Portal do Trabalhador de Osasco divulga novas vagas de emprego

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou novas vagas de emprego nesta quinta-feira (2). Há oportunidades para auxiliar administrativo, pintor de paredes, auxiliar de manutenção predial, operador de caixa, recepcionista atendente, açougueiro, florista, atendente de peixaria, repositor de mercadorias, agente de pesquisa e cozinheiro geral.

Além das vagas para diversos cargos que exigem experiência prévia na função, nesta quinta-feira, também foram divulgadas oportunidades para aprendiz em cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de cozinha. Para estes cargos, é necessário ter o ensino médio completo.

O interessado em alguma das vagas precisa preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). Após o cadastro, o currículo entrará para a base de dados do Portal do Trabalhador, que entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

Publicidade

As vagas são atualizadas diariamente pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco. A partir das 9h30, o Portal do Trabalhador divulga nas redes sociais as novas oportunidades para diversos setores.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta:

5404001 – Auxiliar Administrativo Aprendiz

5404012 – Auxiliar de Cozinha – Aprendiz

5403994 – Auxiliar Administrativo – Aprendiz

5402340 – Auxiliar de Manutenção Predial (com experiência e CNH B)

5402322 – Pintor de Paredes ( com experiência e CNH B)

5401630 – Auxiliar Administrativo (com experiência em transporte)

5400284 – Agente de Pesquisa (com experiência)

5404951 – Auxiliar de Cozinha (com experiência)

5404906 – Florista comércio varejista (com experiência)

5404903 – Atendente de Peixaria (com experiência)

5404900 – Operador de Caixa (com experiência)

5404897 – Açougueiro (com experiência)

5404931 – Cozinheiro Geral (com experiência)

5404888 – Recepcionista Atendente (com experiência)

5404880 – Repositor de Mercadorias (com experiência)