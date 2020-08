Portal do Trabalhador de Osasco divulga novas vagas de emprego nesta segunda (10)

Nesta segunda-feira (10), o Portal do Trabalhador de Osasco divulgou novas vagas de emprego. Há oportunidades de nível fundamental a superior incompleto para diversas áreas.

Entre os cargos anunciados estão vendedor, churrasqueiro, assistente de departamento pessoal, analista contábil, assistente fiscal, técnico de instalação de internet, jardineiro, auxiliar de manutenção predial, operador de empilhadeira, supervisor de manutenção, supervisor de logística e cabista NR10 e NR35.

Para quem tem ensino fundamental completo, há vagas para churrasqueiro, jardineiro e auxiliar de manutenção predial.

Já os cargos de técnico de instalação de internet, supervisor de manutenção, operador de empilhadeira, supervisor de logística, vendedor internet e externo são para candidatos que tenham o ensino médio completo.

Para interessados que tenham ensino superior incompleto, há oportunidades para analista contábil, assistente de departamento pessoal e assistente fiscal.

Todas as oportunidades divulgadas nesta segunda pelo Portal do Trabalhador de Osasco exigem que os interessados tenham experiência na função.

Como se candidatar às vagas de emprego no Portal do Trabalhador:

O interessado em alguma das vagas precisa preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). Após o cadastro, o currículo entrará para a base de dados do Portal do Trabalhador, que entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda:

5430040= Técnico de Instalação de Internet (Ensino Médio Completo – com experiência)

5431954= Analista Contábil – Superior Incompleto (Contabilidade) – com experiência

5431955= Assistente de Departamento Pessoal – Superior Incompleto (Recursos Humanos) – com experiência

5431978= Assistente Fiscal – Superior Incompleto (Contabilidade) – com experiência

5431956= Técnico de Contabilidade – Ensino Médio Completo (Técnico) – com experiência

5431957= Jardineiro – Fundamental Completo – com experiência

5431958= Auxiliar de Manutenção Predial – Fundamental Completo – com experiência

5431959= Supervisor de Manutenção – Ensino Médio Completo – com experiência

5431961= Operador de Empilhadeira (Eletrica Retrátil) – Ensino Médio Completo – com experiência

5431962= Supervisor de Logística – Ensino Médio Completo – com experiência

5414404= Vendedor Externo – Ensino Médio Completo – com experiência

5433752= Vendedor Interno – Ensino Médio Completo – com experiência

5433998= Churrasqueiro – Fundamental Completo – com experiência

5429983= Cabista – com NR1O e NR35 – CNH categoria B – com experiência

Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook.