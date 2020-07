Portal do Trabalhador de Osasco divulga novas vagas de emprego nesta segunda

Nesta segunda-feira (20), o Portal do Trabalhador de Osasco divulgou novas vagas de emprego. Há oportunidades para pintor de edifícios, assistente administrativo, eletricista, controlador de entrada e saída, motorista de caminhão, auxiliar técnico de eletrônica (técnico em impressora) e programador de sistema (programador mobile e android pleno).

As vagas de eletricista e de motorista de caminhão são para candidatos com ensino fundamental incompleto. Já para a função de pintor de edifícios, é necessário ter concluído o ensino fundamental.

As vagas que exigem o ensino médio completo são auxiliar técnico de eletrônica e controlador de entrada e saída. Já os cargos de assistente administrativo e programador de comunicação de sistema exigem que os interessados tenham ensino superior.

Para todas as oportunidades divulgadas pelo Portal do Trabalhador de Osasco nesta segunda, é necessário ter experiência na área.

Como se candidatar às vagas de emprego no Portal do Trabalhador:

O interessado em alguma das vagas precisa preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). Após o cadastro, o currículo entrará para a base de dados do Portal do Trabalhador, que entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta:

5416412= Pintor de Edifícios (Fundamental Completo – com experiência)

5416419= Assistente Administrativo (Superior Incompleto – com experiência)

5411800= Auxiliar Técnico de Eletrônica (Técnico em Impressora) – Ensino Médio Completo – com experiência

5411006= Eletricista (Fundamental Incompleto – com experiência)

5413564= Controlador de Entrada e Saída (Ensino Médio Completo – com experiência)

5415404= Programador de Comunicação de Sistema (Programador Mobile e Android Pleno) – Superior Completo em TI – com experiência

5382520= Motorista de Caminhão (Fundamental Incompleto – com experiência)

Mais informações podem ser obtidas na página do Portal do Trabalhador no Facebook.