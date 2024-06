Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas para repositor de mercadorias e auxiliar de linha de produção para PCD

Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas para repositor de...

O Portal do Trabalhador de Osasco está com 20 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para as funções de repositor de mercadorias e auxiliar de linha de produção.

Para repositor de mercadorias (ID 7755209), são oferecidas 10 vagas com salário de R$ 1.925,00 e benefícios como assistência odontológica, assistência médica, vale-transporte e vale-refeição. O regime de trabalho é de segunda a sábado, das 11h às 19h20. Não é exigida experiência prévia, bastando ter o ensino médio incompleto. As vagas são para Osasco, Centro de São Paulo, Mooca e Tatuapé.

Já para a função de auxiliar de linha de produção (ID 753434), são oferecidas outras 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 2.070,00, com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou estacionamento na empresa, vale-alimentação, restaurante na empresa e desconto nos produtos Cacau Show. A escala de trabalho será combinada, sendo exigidos seis meses de experiência e ensino médio completo.

Os interessados devem enviar nome, CPF, currículo e laudo que comprove a deficiência para o WhatsApp (11) 94287-0324, até o dia 25 de junho. Se estiverem no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.