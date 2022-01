Portal do Trabalhador de Osasco ganha posto de atendimento do CIEE

A unidade Centro do Portal do Trabalhador de Osasco passou a contar com posto do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O atendimento acontece das 9h às 16h, sob emissão de senha direto na recepção do Portal.

De acordo com o cronograma dos serviços, toda segunda, terça e quarta-feira, o CIEE oferta à população buscas de vagas de estágio para estudantes, além de buscas de vagas de trabalho para menores aprendizes, entre outros serviços.

A previsão é que o guichê de atendimento do CIEE no Portal do Trabalhador – unidade Norte, comece a funcionar na primeira semana de fevereiro.

Portal do Trabalhador de Osasco

O Portal do Trabalhador de Osasco tem políticas públicas voltadas à capacitação de mão de obra e/ou captação de vagas, desenvolvidas pela Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE). Além da oferta de vagas, o Portal do Trabalhador oferece cursos de capacitação profissional nas mais diversas áreas.

Confira abaixo as unidades do Portal do Trabalhador de Osasco:

Portal do Trabalhador Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro / Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h30) //

Portal do Trabalhador zona Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Jardim Helena Maria / Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h30) //

Portal do Trabalhador zona Sul (Avenida João de Andrade, 1.778 – Santo Antônio / Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h30)