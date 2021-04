Portal do Trabalhador de Osasco orienta como solicitar Seguro Desemprego

Osasco conta com três unidades do Portal do Trabalhador que, entre outros serviços, ajuda o munícipe a dar entrada no Seguro Desemprego. Atualmente, com as unidades fechadas devido à pandemia, o atendimento para quem quer solicitar o benefício é feito mediante agendamento na Central 156.

publicidade

Existem ainda outros canais que também oferecem esse serviço, totalmente online e gratuitos: o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente no site Emprega Brasil, do governo federal.

Passo a passo para solicitar o benefício pelo App carteira de trabalho digital:

publicidade

– Baixe o App que está disponível para dispositivos Android e iOS de forma totalmente gratuita. Para isso, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e procure por Carteira de Trabalho Digital; encontre o ícone do programa e toque nele para fazer o download e instalação;

– Em seguida, insira o seu CPF e a sua senha (caso você ainda não tenha uma, será necessário cadastrar no próprio aplicativo);

publicidade

– Depois, na aba inferior do aplicativo, você deverá tocar em Benefícios e depois em “solicitar”;

– O próximo passo é informar o número de requerimento do benefício. Ele é fornecido diretamente pela empresa;

– Em seguida confirme as informações que vão aparecer na sua tela e depois toque na opção Avançar;

– Agora você verá na sua tela dados referentes ao contrato que acabou de ser encerrado. É possível verificar desde o CNPJ da empresa, até a quantidade de meses que você trabalhou nela. Confira todas as informações e prossiga;

– Clique na opção Confirmar;

– O aplicativo fornecerá as informações referentes a solicitação de seguro-desemprego. Pronto, caso você tenha direito, todos os dados necessários para pegar o benefício aparecerão na tela. Desde quantas parcelas você terá direito, até onde é possível sacar.

Se a opção for pelo site Emprega Brasil, também tem passo a passo para facilitar o acesse. Acompanhe a seguir:

– Acesse www.servicos.mte.gov.br; informe o seu login e senha (se você ainda não tiver uma, é só criar diretamente no site do Ministério da Economia);

– Agora, você irá para a aba de serviços e deverá clicar em Seguro Desemprego;

– Depois, encontre a opção Solicitar o Seguro Desemprego e clique nela;

– O próximo passo é informar o número do Requerimento do Seguro Desemprego, que é fornecido diretamente pelo empregador que realizou o seu desligamento;

– Leia atentamente todas as informações que serão disponibilizadas, e também confira se os seus dados pessoais e demais regras estão corretas;

– Confirme as informações e depois clique em concluir.

Pronto, agora é só você aguardar que o dinheiro seja liberado.

É importante lembrar que a primeira parcela desse benefício pode demorar até 30 dias para ser liberada. Além disso, o governo federal disponibiliza o número 158 para tirar dúvidas.

PANDEMIA// Osasco e região saem da Fase Emergencial para a Fase Vermelha do Plano São Paulo