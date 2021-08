Portal do Trabalhador de Osasco pode ter posto de atendimento do CIEE

O Portal do Trabalhador de Osasco poderá ter posto do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. O prefeito Rogério Lins (Podemos) assinou esta semana decreto que autoriza a instalação de espaço para atendimento do CIEE nas unidades Centro e Norte do Portal.

O decreto 13.018/2021 autoriza o uso de espaço e dependências das duas unidades do órgão da Prefeitura de Osasco para o funcionamento de postos do CIEE pelo período de 5 anos.

O CIEE é uma associação sem fins lucrativos que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

