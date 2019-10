Portal do Trabalhador de Osasco rebate fake news que circula nas redes sociais

O Portal do Trabalhador da Prefeitura de Osasco rebateu, na manhã desta quarta-feira (30), uma acusação falsa que circula nas redes sociais.

Uma postagem compartilhada em grupos da cidade traz uma imagem de um homem mexendo no celular em frente a um computador em uma suposta repartição pública e a seguinte mensagem: “Portal do trabalhador – funcionários trabalhando? Não, no celular… é assim que funciona”.

O órgão desmentiu a acusação: “Osasco conta com três unidades do Portal do Trabalhador, e essa foto não é de nenhum desses três locais. Também não reconhecemos essas pessoas da foto como funcionários do Portal.

Vale lembrar ainda que todos os funcionários dos Portais trabalham uniformizados, com camisa branca e terno verde, todos identificados com o logo do Portal do Trabalhador”.