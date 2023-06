Portal do Trabalhador de Osasco reúne 150 vagas de auxiliar de produção e carga e descarga

O Portal do Trabalhador de Osasco está com 150 vagas disponíveis para os cargos de auxiliar de produção e auxiliar de carga e descarga. O salário oferecido é de R$ 1.320 para jornada em escala 6 por 1, e os benefícios são: vale transporte, refeição no local e seguro de vida.

O nome da empresa contratante não foi divulgado, mas as oportunidades são para trabalhar no Jardim Boa Vista, em São Paulo. Na função, o colaborador exercerá atividades como abastecer a esteira com frascos, movimentar paletes, tubos, latas para envase e as linhas de produção. Também executará limpeza e higienização dos equipamentos e área externa.

Não é necessário ter experiência específica na área, mas a empresa exige que os candidatos tenham algum tipo de experiência em logística, operacional ou em trabalho braçal, sem a necessidade de comprovar carteira.

Os interessados devem preencher este formulário acessando o link https://forms.gle/NftJvJWMyU9qguG89 até o dia 10 de junho. Caso esteja no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato para orientar sobre o processo seletivo.