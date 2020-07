Portal do Trabalhador na zona Sul de Osasco volta a atender com horário agendado

Nesta segunda-feira (20), o Portal do Trabalhador de Osasco, no Jardim Santo Antônio, retomou o atendimento presencial com horário agendado. Após três meses fechada devido a pandemia de covid-19, a unidade reabre para atender exclusivamente casos relacionados ao Cadastro Único.

Para agendar horário, o munícipe deve entrar em contato com a Central, pelo número 156 ou por meio do telefone (11) 3651-7080. Presencialmente só serão realizados atendimentos para atualização e novas inscrições no Cadastro Único. Os demais serviços presenciais, como a divulgação de vagas de emprego, continuam online.

O uso de máscara é obrigatório, além disso, funcionários e munícipes que comparecerem à unidade terão a temperatura corporal aferida. Também há álcool em gel disponível para higienização das mãos.

Assim como o Portal do Trabalhador do Centro, que retomou os atendimentos em junho, a unidade da zona Sul passou por adaptações, como a implantação de telas acrílicas de separação entre pessoas nos guichês, além da interdição de parte dos acentos na área de espera para que o distanciamento de ao menos um metro e meio seja cumprido.

“Nesse momento de retomada, o Portal do Trabalhador com seus serviços é muito importante para a população, por isso estamos fazendo as adaptações necessárias para preservar a segurança dos munícipes e dos nossos colaboradores”, disse o prefeito Rogério Lins em visita à unidade.

O Portal do Trabalhador de Osasco da zona Sul fica na avenida João de Andrade, 1.778. Já a unidade do Centro está localizada na rua Fiorino Beltramo, 350.