Porteira vive momentos de terror com morador que queria fazer “gato” na energia elétrica

Uma porteira viveu momentos de terror, com ameaças e xingamentos feitos pelo morador de um condomínio que teria a intenção de fazer uma ligação clandestina, o chamado “gato”, na energia elétrica após ter o fornecimento cortado.

publicidade

O homem queria a chave para entrar na cabine de energia elétrica do prédio. A porteira Jaqueline Rodrigues dizia que não tinha autorização do síndico para fornecê-la.

Então, o condômino passou a forçar a fechadura, chutar e tentar arrombar a porta da guarita do condomínio, descontrolado, gritando frases como “eu pago o seu salário” e “você está aqui para servir o morador”. Assustada e aos prantos, a funcionária passou a gravar as imagens do ataque com o celular.

publicidade

O caso aconteceu em Goiânia (GO) e o vídeo do ataque do condômino foi parar na internet. “Se eu não tivesse gravado, poderia estar agora desempregada. É uma prova de que eu estava fazendo o meu serviço e ele estava sendo agressivo por eu estar fazendo o meu serviço”, declarou a porteira, em entrevista à Record TV. “A gente está trabalhando, a gente quer respeito”. (Com informações da Record TV)