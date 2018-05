Postos de Itapevi só podem vender diesel para ambulâncias

O prefeito Igor Soares (Podemos) da cidade de Itapevi, decretou na manhã de hoje, 25, que postos de combustíveis só podem comercializar diesel para veículos com finalidade de atendimento na área da saúde.

A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira (24) após eminente falta de combustíveis em veículos utilizados para emergências e urgências, como SAMU, transferências de pacientes de prontos-socorros para hospitais e transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise.

“Em meio ao caos instalado no país, precisamos intervir com agilidade para que vidas sejam preservadas. Já temos um sistema de saúde no Brasil com muitas deficiências e não garantir o acesso ao básico seria o caminho para um caos generalizado, com mortes que poderiam ser evitadas”, justificou o prefeito.

Mesmo após acordo para suspender greve por 15 dias, firmado na noite desta quinta-feira (24) entre Governo Federal e grupo de representantes de caminhoneiros, o prefeito Igor Soares entende que restabelecimento do fornecimento demorará.

“Sabemos que todos os estados brasileiros e distrito federal foram afetados. Até atender a demanda reprimida e garantir que o combustível chegue na bomba do posto, precisamos ter outras atitudes emergenciais”, destacou Igor Soares.