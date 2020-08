Postos de Osasco e Jandira são flagrados vendendo menos combustível do que o pago pelos clientes

Na quarta-feira (12), cinco postos de combustíveis em Osasco e Jandira foram autuados por irregularidades durante fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), em cumprimento da megaoperação “De Olho na Bomba”, da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Em Osasco, um posto foi autuado na Vila Quitaúna, outro em Quitaúna e o terceiro no Jardim Santo Antônio. Entre as irregularidades encontradas estão erros de até -110 ml cada 20 litros fornecidos em prejuízo ao consumidor, indícios de fraudes nos componentes eletrônicos e vazamentos.

Já em Jandira, dois postos de combustíveis foram notificados: um no Jardim Montes Claros e outro no Jardim Infantes. Desta vez, os fiscais constataram erros de até -983 ml a cada 20 litros fornecidos em prejuízo ao consumidor e equipamentos em mau estado de conservação.

Durante a quarta-feira, os agentes do Ipem-SP, com apoio de equipes do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), da Polícia Civil, fiscalizaram 39 postos de combustíveis. Do total, foram encontrados indícios de irregularidades em 16 deles. Das 651 bombas de combustíveis verificadas, 72 apresentaram erros, sendo emitidos 34 autos de infração.

Os postos de combustíveis onde foram constatadas irregularidades terão dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-SP. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Endereços dos postos flagrados pela fiscalização do Ipem em Osasco e Jandira:

Avenida João de Andrade – Jardim Santo Antônio: vazamento

Rua São Maurício, KM 18 – Vila Quitaúna: indício de fraudes nos componentes

Avenida dos Autonomistas – Quitaúna: o erros de até -110 ml cada 20 litros fornecidos

Rua Fernando Pessoa – Jardim Montes Claros: erros de até -983 ml a cada 20 litros fornecidos

Avenida Fernando Pessoa – Jardim Infantes: mangueira em mau estado de conservação