Postos do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia não abrem nos 2 próximos sábados

Neste sábado (30) e no seguinte (06 de fevereiro), todos os 81 postos do Poupatempo no estado, entre eles em Osasco, Carapicuíba e Cotia, estarão fechados, como medida de prevenção à covid-19. Os agendamentos realizados para estas datas estão automaticamente cancelados.

A mudança segue a determinação do governo de São Paulo que inclui todo o estado na fase vermelha do plano aos finais de semana. A medida é válida até 8 de fevereiro, quando nova reclassificação das regiões deve ser anunciada.

Os 53 postos que estão em municípios da fase Laranja, como em Osasco, Carapicuíba e Cotia, permanecem funcionando de segunda a sexta, no horário habitual, mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. As unidades atendem com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia.

Vale lembrar que neste momento, as unidades oferecem apenas serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo. Para conferir os endereços e horários de atendimento de cada unidade, basta acessar o portal ou aplicativo do programa.

Já os 28 postos localizados em regiões que estão na fase vermelha, permanecem fechados até próxima atualização do Plano São Paulo.