Poupatempo de Carapicuíba fecha neste sábado (29) devido a feriado municipal

O posto do Poupatempo localizado em Carapicuíba não funcionará neste sábado (29) em razão de um feriado municipal, dia do padroeiro São Pedro. A unidade, situada na Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495, no Parque Ecológico, retomará suas atividades presenciais na segunda-feira, 1º de julho.

O atendimento presencial na segunda-feira será realizado apenas mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais do Poupatempo.

Durante o feriado, os moradores de Carapicuíba poderão continuar utilizando os serviços digitais do Poupatempo, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais de 1.200 opções de serviços podem ser acessadas através do portal www.poupatempo.sp.gov.br, do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp no número (11) 95220-2974.

Entre os serviços online disponíveis estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, emissão de Carteira de Trabalho digital, solicitação de seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.