Poupatempo de Jandira sera inaugurado amanhã

A cidade de Jandira passa a contar a partir deste sábado (2), com uma unidade do Poupatempo, localizada na Rua William Wadell, 73, no Centro. O posto chegou ao município por meio da parceria entre governo estadual e a Prefeitura de Jandira.

publicidade

A solenidade de inauguração começa às 10h, com a presença de autoridades. De acordo com a Prefeitura, a unidade de Jandira faz parte do plano de expansão, que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupatempo.

Com a integração, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local, além de diversos outros serviços. As implantações contarão com uma estrutura mais moderna e tecnológica, proporcionando segurança e comodidade para a população.

publicidade

Na região, as cidades de Osasco, Carapicuíba e Cotia também possuem postos do Poupatempo. Recentemente, o governo estadual anunciou a implantação de uma unidade também em Itapevi, que ainda não tem data para ser aberta.