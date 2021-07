Poupatempo de Osasco completa 13 anos com 15 milhões de serviços prestados

O Poupatempo de Osasco completa nesta quinta-feira, 15 de julho, 13 anos de funcionamento. Desde a inauguração, a unidade já prestou mais de 15 milhões de serviços públicos à população.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é preciso agendar data e hora previamente, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Através dos canais digitais do Poupatempo, também é possível acessar 138 opções de serviços online, como renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.

Para minimizar os riscos de transmissão da covid-19, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Governo de São Paulo, para garantir a segurança dos usuários e colaboradores.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade de atendimento foi reduzida, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.

O Poupatempo de Osasco fica na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664, no estacionamento do Shopping União. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.