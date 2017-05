Poupatempo facilita pagamentos de serviços via Internet Banking

O Portal Poupatempo tornou mais ágil o pagamento de taxas para pedidos de 2ª via de RG, com a adesão do Itaú Unibanco ao sistema de Internet Banking. Outras instituições financeiras já fazem parte da iniciativa, como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Com a adesão do maior banco privado do Brasil, o serviço de pagamento pelo site fica disponível para mais 59,8 milhões de pessoas. A ferramenta já abrangia 63 milhões de clientes do Banco do Brasil, 31 milhões de correntistas do Bradesco e 17,5 milhões do Santander.

Quando o usuário agenda dia e horário em que deseja ser atendido, o site oferece a opção de entrada no Internet Banking, para que o pagamento ocorra sem a necessidade de deslocamento até a agência bancária.

Alternativas

O Governo do Estado de São Paulo continua a negociar com outras instituições para facilitar a vida do cidadão que precisa dos serviços do Poupatempo. Clientes dos bancos que ainda não aderiram ao projeto podem imprimir o boleto bancário (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE), recolhido em todas as instituições financeiras.

A ampliação do acesso aos serviços faz parte da estratégia da Coordenadoria de Serviços ao Cidadão, ligada à Secretaria de Governo, para aprimorar o alcance do atendimento universal pelos canais eletrônicos. Com a modalidade, mais barata, o programa é capaz de ampliar as opções aos usuários, com canais pela Internet ou por aplicativos.