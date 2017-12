Poupatempo informa as datas e horários de funcionamento para o final do ano

Poupatempo informa as datas e horários de funcionamento para o final do...

O Poupatempo informa que estará de portas abertas até o dia 23 de dezembro, sábado, e voltará a atender no dia 26, terça-feira, após as 12h.

Publicidade

O expediente na última semana do ano se encerra na quinta-feira, dia 28. Na sexta-feira, devido ao feriado bancário que inviabiliza o recolhimento de taxas de alguns serviços públicos, os postos estarão fechados. O atendimento retorna na terça-feira, dia 2, ao meio-dia.

A partir do dia 3, todas as 72 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo retornam ao expediente normal. Os horários e demais informações sobre cada unidade estão disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).



O Poupatempo alerta os cidadãos que estão programando viagem no período das férias de fim de ano para os cuidados que devem ser tomados em relação aos documentos.

O prazo para emissão de segunda via da Carteira de Identidade (RG) é de até cinco dias úteis. O mesmo vale para primeira via da carteira para menores de 18 anos. Para a primeira via do RG de maiores de idade – caso de quem tem o documento de outro Estado e agora vai tirar pela primeira vez em São Paulo –, o prazo é de até dez dias úteis, pois existe a necessidade de consulta sobre eventuais pendências judiciais.

Publicidade

Quem vai viajar para países do Mercosul pode se identificar apresentando apenas a cédula de identidade, desde que a data de emissão não seja superior a dez anos. As empresas aéreas barram o viajante no momento do embarque por causa da exigência do documento atualizado. Quando isso ocorre, o Poupatempo Guarulhos pode emitir uma segunda via provisória mediante a apresentação do bilhete de viagem marcado, mas o documento vale somente por 90 dias.

Como o número de pessoas que procuram o Poupatempo cresce neste período, convém providenciar o agendamento de horário de atendimento para garantir que os documentos estejam em dia antes da viagem. O agendamento pode ser feito pelo portal poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo ‘SP Serviços’.

Para facilitar no atendimento, o Poupatempo conta com um atendente virtual, o Poupinha, que está disponível 24 horas, todos os dias, no Portal ou no Messenger do Facebook. O Poupinha atende por meio de chat e ajuda a marcar dia e hora para atendimento em qualquer unidade do Poupatempo.

Como falar com o Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br (no canto inferior direito da tela)

Messenger: www.messenger.com/t/PoupinhaSP.