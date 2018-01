Praça 8 de Maio ganha academia, quadra de futebol e espaço para animais em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), publicou em seu Facebook mensagem sobre os projetos de transformação que estão acontecendo na Praça 8 de Maio, no Jardim Bela Vista.

Entre as principais reformas estão a implantação de uma nova quadra de society de grama sintética, um novo playground, uma nova pista de caminhada, um espaço pet para os animais, uma academia ao ar livre, um novo sistema de iluminação, nova quadra de futsal, entre outras melhorias.

Lins ainda salienta que as reformas não utilizam do dinheiro público. “Este é um bom exemplo que a parceria com a iniciativa privada da certo, porque esta reforma está sendo feita sem gastar nenhum centavo de dinheiro público municipal”, comenta.