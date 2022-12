Praça da Cidadania em Osasco terá cursos profissionalizantes gratuitos, pista de skate e playground

A Praça da Cidadania de Osasco deve ficar pronta nas próximas semanas, de acordo com o Prefeito Rogério Lins.

O equipamento público, que está em fase de construção no Portal D’Oeste, contará com cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo Instituto Paula Souza, além de pista de skate, quadra, academia ao ar livre e playground.

“Esse é mais um equipamento em parceria com o governo do Estado que trará oportunidades à nossa população, com oferta de cursos que poderão formar novos profissionais”, destacou o prefeito Rogério Lins, durante visita técnica às obras em agosto.

A Praça da Cidadania terá uma área de cerca de 2 mil m² e contará ainda com os chamados “jardins de chuva” para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis.