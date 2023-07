Praça da Cidadania reunirá qualificação profissional, cultura e lazer em Itapevi

A Praça da Cidadania de Itapevi, que está sendo construída na Rua Penélope, 351, no Parque Wey, deve ser entregue nos próximos meses, de acordo com a administração municipal. O espaço oferecerá cursos de qualificação profissional, além de atividades de cultura e lazer à população.

A construção é executada pelo governo estadual por meio de uma empresa licitada, na área cedida pela Prefeitura de Itapevi. “A Praça da Cidadania vai trazer cursos, diversão e irá contribuir na formação de qualidade e dignidade para os nossos moradores”, avalia o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

O equipamento público é viabilizado pela parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O projeto técnico foi elaborado pela Prefeitura e FUSSP e também teve a participação da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Os serviços da Praça da Cidadania se distribuirão em um amplo terreno de 4.077 m² e incluem quadra poliesportiva com arquibancadas, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e área de jogos.

Escola de qualificação profissional

O local contará com a implantação da Escola de Qualificação Profissional, que será administrada pelo Centro Paula Souza. As salas vão oferecer salas de gastronomia, de beleza e bem-estar, de esterilização, de moda e arte, de informática, do Banco do Povo, outras duas multiuso e de administração.

O local contará ainda com uma copa e lavanderia, depósito e almoxarifado, sanitários, área técnica, horta comunitária e canteiro da Escola de Construção Civil.

Para reduzir os impactos no meio ambiente, a Praça da Cidadania manterá jardins de chuva para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício terá um sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

Ao lado do lote destinado à Praça da Cidadania, está prevista a implantação de um Parque Municipal. Ambos formarão um significativo conjunto de equipamentos públicos para a população.