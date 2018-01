Praça da Matriz de Cotia recebe evento ‘Força Bruta’

A Praça da Matriz de Cotia será palco da competição de strongman “Força Bruta”, esporte que também é conhecido como atletismo de força, que reunirá os homens mais fortes do mundo, no próximo domingo (14/01), a partir das 10h. A disputa colocará frente a frente os melhores atletas da modalidade do Brasil e da Polônia.

Publicidade

Os competidores Marcos Ferrari e Tiago Aparecido representarão os sul-americanos, já o país europeu terá em ação Mateusz Kieliszkowski e Krzysztof Radzikowski. O evento terá transmissão ao vivo da TV Globo, durante a programação do Esporte Espetacular. Quem passar pela Praça da Matriz poderá acompanhar a performance dos atletas, já que o evento é aberto ao público.

Os brasileiros contam com excelente currículo e buscam conquistar mais uma vitória em solo brasileiro. O paulista Marcos Ferrari, de 40 anos de idade e 122 kg, e participa do Força Bruta desde a primeira edição da no País, em 2013. Melhor atleta profissional sul-americano de strongman desde 2010, Ferrari é tricampeão brasileiro e sul-americano.

O também paulista Tiago Aparecido, de 32 anos e 125 kg, é atual campeão do desafio “O Homem Mais Forte do Brasil 2017” e duas vezes campeão sul-americano, uma no Uruguai e outra na Argentina. Tiago acumula ainda o tricampeonato brasileiro e o bi do Arnold Sports South America.

Segundo os competidores, que estavam visitando a Praça na tarde desta quarta-feira (10/01), a cidade de Cotia foi escolhida pelo seu fácil acesso, a partir da Rodovia Raposo Tavares. “O evento sempre traz atletas de renome internacional para competir, inclusive, já competimos algumas vezes com os poloneses, já ganhamos, já perdemos. Mas no domingo esperamos levar a melhor”, contou Marcos Ferrari.

Publicidade

A Competição

A competição é realizada pela Savaget & Excalibur Promoções e Eventos e contará com três provas. A primeira é a do Medley, um circuito reunindo quatro fases: inicia-se com o Martelo de Thor, com pesos de 15 kg em cada mão, na isometria de braços abertos e vence quem ficar mais tempo na posição. O atleta que parar primeiro terá três segundos de punição na próxima etapa. Em seguida, eles terão que elevar uma pedra de 100 kg acima da cabeça (uma única repetição), depois farão quatro repetições do Dumbbell (haltere fechado) de 100 kg, e as batalhas da primeira prova terminam com dois tombos de um pneu giganta de trator.

A segunda prova será a do Deadlift, em duplas, com o levantamento de uma caçamba de lixo, em que o peso nas mãos deverá ser de 600 kg no total. A altura da barra será definida pelo atleta de menor estatura da dupla, com tempo máximo de duração de dois minutos. Por fim, a decisão ficará para o tradicional Atlas Stones (por cima da barra), com uma pedra de 140 kg. O atleta tem que jogar a bola por cima da trave para o oponente. Quando cansar e/ou se machucar, o parceiro pode dar continuidade, mas o primeiro não poderá mais retornar para a competição. Vence a dupla que ficar mais tempo e não desistir.

Toda a estrutura do evento já está sendo montada na Praça da Matriz, localizada na Rua Senador Feijó, 12, Centro.

Serviço:

Força Bruta 2018

Data: 14 de janeiro

Horário: a partir das 10h

Local: Praça da Matriz – Cotia

Endereço: Rua Senador Feijó, 12

Entrada gratuita