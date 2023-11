Praça das Artes de Barueri oferece a peça “O Arquiteto e o Imperador da Assíria” neste final de semana

A Praça das Artes de Barueri apresenta neste sábado (18), às 20h, e domingo (19), às 18h, a peça O Arquiteto e o Imperador da Assíria. As duas apresentações serão gatuitas.

publicidade

O espetáculo é a mais recente montagem do clássico escrito em 1967 pelo dramaturgo espanhol Fernando Arrabal. A obra é uma das peças fundamentais da reflexão sobre o pós-guerra e o totalitarismo que culminou no confronto. Helio Cicero segue na interpretação do Imperador, enquanto o personagem do Arquiteto é interpretado pelo ator Pedro Conrado. A direção é de Cesar Ribeiro.

Situada em uma ilha deserta, a peça se inicia com um desastre aéreo que leva seu único sobrevivente a entrar em contato com um nativo que jamais teve contato com outro ser humano. A partir dessa interação, o sobrevivente busca impor ao outro suas ideias de cultura e civilização, retratando a violência cultural inserida no processo de formação da sociedade.

publicidade

Para retirar seu ingresso gratuito é preciso acessar o site Bilheteria Express. É possível retirar até 4 ingressos por CPF.

O Teatro Barueri – Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.

publicidade