Praça das Artes de Barueri será aberta neste sábado (22) com shows e ingressos gratuitos

A Secretaria de Cultura de Barueri preparou uma programação especial para a inauguração da Praça das Artes, neste sábado (22). O espaço receberá grandes espetáculos que começam com a orquestra do maestro João Carlos Martins, o musical Barnum: O Rei do Show e o show com as cantoras Zizi e Luiza Possi.

A Praça das Artes é um equipamento cultural do Estado de São Paulo, dedicado à música, dança, teatro, artes visuais, circo, além de outras atividades artísticas. Com projeto arquitetônico de Ruy Ohtake (1938-2021), o espaço fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no Jardim dos Camargos, próximo à rodovia Castello Branco.

No sábado, dia 22, às 20h, o maestro João Carlos Martins e sua orquestra vão executar as trilhas sonoras de grandes clássicos do cinema, com o “Cinema in Concert”. Os ingressos precisam ser retirados gratuitamente na bilheteria entre as 12h e as 16h do próprio sábado.

O público também poderá conferir Barnum – O Rei do Show, um dos mais cultuados musicais da história. A montagem brasileira no teatro da Praça das Artes terá três apresentações: domingo (23), às 16h e às 19h30, e segunda-feira (24), às 15h.

Já no dia 28 de outubro, às 21h, as cantoras Zizi e Luiza Possi farão um show inesquecível, com repertório variado de sucessos e canções inéditas, além das já conhecidas de autores como Ivan Lins, Gonzaguinha, Milton Nascimento e Gilberto Gil.

Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site www.bilheteriaexpress.com.br, ou duas horas antes das apresentações na bilheteria do teatro.