Praça no Centro de Cotia ganha nova pintura

A praça localizada em frente ao MC Donald’s da região Central de Cotia foi revitalizada e pintada. A iniciativa faz parte do projeto da Prefeitura de recuperar e melhorar os espaços públicos em todo o município.

O trabalho foi realizado no período da noite para não causar impacto no viário, já que a praça está ladeada pelas avenidas Professor José Manoel Pedroso e Nossa Senhora de Fátima, e nem transtorno para a população que passa pelo local. As sinalizações das rampas de acessibilidade tiveram a pintura reforçada, bem como as guias. Os bancos e o chão foram limpos e pintados.