Prascidelli descarta plano B e diz que Lula é o candidato do PT

O deputado federal Valmir Prascidelli (PT) afirmou na tarde desta quinta-feira, 25, que não há dentro do partido qualquer conversa de bastidor sobre a possibilidade de Lula não ser o candidato da sigla à presidência da República.

De acordo com a imprensa nacional, Lula estaria preparando o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), para substituí-lo caso seu pedido de candidatura seja negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não há nenhuma conversa nos bastidores e nem nos corredores sobre plano B. Há uma decisão clara de que Lula será o candidato do Partido dos Trabalhadores”, destacou.

Prascidelli lembrou ainda que nesta manhã, um dia após o julgamento do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região que condenou Lula a 12 anos de prisão, o nome do ex-presidente foi referendado por unanimidade como o pré-candidato do partido durante um encontro com governadores, deputados, prefeitos, lideranças sindicais e movimentos sociais na sede da CUT em São Paulo.

Durante uma entrevista ao canal Ultrajano, do YouTube, nesta semana, Lula faz referência ao ex-prefeito como seu possível sucessor. “O Haddad pode ser uma personalidade importante se ele se dispuser a percorrer o Brasil. Já falei para o Haddad: você tem que botar o pé na estrada, falar da educação, falar do que você fez na educação”, disse.

No programa o petista faz ainda referência a “governadores em três Estados importantes” filiados ao partido, que são Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais. “Um governador de um Estado importante tem cacife para ser candidato [ao Planalto]”, avaliou o Lula.