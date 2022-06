Prazo de inscrições para o vestibular das Fatecs é prorrogado

O período de inscrição para o processo seletivo do segundo semestre das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) foi estendido até as 15 horas do dia 7 de julho.

Para concorrer a uma vaga para os cursos de graduação tecnológica gratuitos, é preciso realizar a inscrição pela internet e pagar a taxa de R$ 91. As provas serão aplicadas em 17 de julho, de forma presencial.

Na região, são ofertadas 1.500 vagas nas Fatecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão descritas no Manual do Candidato, disponível no site do processo seletivo e na página do Centro Paula Souza (CPS). O cronograma completo do Vestibular das Fatecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) e pela internet.