Prazo de inscrições para vestibulinho das Etecs é prorrogado

As inscrições do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foram prorrogadas até as 15 horas da próxima terça-feira, 16 de maio.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa é de R$ 30. O Manual do Candidato está disponível na internet para download. O exame será no domingo, 11 de junho.

Em Osasco, a Etec André Bogasian, no Centro, se destaca. Os alunos da unidade, que fica próxima à rodoviária e à estação Osasco da CPTM, tiveram as melhores notas no Enem entre as escolas públicas da região pelo quarto ano seguido.

Na Etec André Bogasian são oferecidos no vestibulinho os cursos de administração, marketing, logística e recursos humanos.

São áreas nas quais há grande demanda das empresas por profissionais na região, explica o coordenador do processo seletivo, Abson Soares Lima.

A unidade auxilia ainda na busca por estágios para aperfeiçoamento e encaminhamento profissional. “A gente tem parcerias com empresas para encaminhamentos para estágios”, afirma Lima.

Para quem quer concorrer às oportunidades de ensino técnico gratuito, a concorrência no meio do ano, que está com vestibulinho aberto, é menor do que no vestibulinho de fim de ano, diz ele.

O coordenador do processo seletivo afirma que o ensino técnico ajuda os alunos a conhecerem a “área onde querem atuar ou a conseguirem um salário melhor”.

Sobre os segredos da Etec André Bogasian, no Centro de Osasco, para se manter com as melhores notas do Enem na região, ele afirma: “Os professores são muito dedicados e têm um relacionamento muito bom com os alunos. Há monitorias para alunos que têm dificuldades em algumas disciplinas e muitos projetos fora da escola, inclusive em faculdades”.

VESTIBULINHO ETEC

Até 12 de maio, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Taxa de inscrição: R$ 30

Etec André Bogasian: rua Manoel Rodrigues, 155, Bonfim, Osasco (próximo à rodoviária e à estação Osasco da CPTM) / Cursos oferecidos: administração, logística, marketing e recursos humanos