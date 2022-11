Prazo para atualizar dados do CadÚnico termina nesta sexta (11)

As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) têm até amanhã, sexta-feira (11), para atualizar os dados do cadastro.

A ação é obrigatória para a continuidade do recebimento de benefícios oferecidos por meio de programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem.

Segundo o Ministério da Cidadania, neste ano, apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações junto aos municípios.

A atualização é feita nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município. Além disso, é necessário levar documentos pessoais.

Com a Agência Brasil