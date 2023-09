Prazo para matrículas nas escolas estaduais é prorrogado até 21 de setembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou o prazo de matrículas para o ano letivo de 2024 até 21 de setembro.

A matrícula pode ser presencial nos balcões de atendimento do Poupatempo ou virtual na Secretaria Escolar Digital (SED). No caso de menores de 18 anos de idade, o cadastro é realizado por um dos pais ou representante legal. É preciso apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência.

Para quem já estuda na rede estadual, a rematrícula para 2024 também é obrigatória até 21 de setembro.

Os resultados das matrículas serão divulgados em dezembro.

Para os alunos do Ensino Médio será necessário a escolha do itinerário formativo, que poderá ser feita no site da SED. A prioridade na escolha do Ensino Técnico é dada a alunos já matriculados. Os critérios incluem notas, frequência e proximidade da escola.

