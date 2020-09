Pré-candidata a prefeita de Osasco critica “canalhices usadas por evangélicos fundamentalistas”

Pré-candidata a prefeita de Osasco pelo PSOL, Simony dos Anjos tem usado as redes sociais para se manifestar sobre temas polêmicos. Evangélica, ela tem feito postagens em que aponta supostas “mentiras entre religião evangélica e política”. Uma delas, defende, é a argumentação de que “crente vota em crente”: “Essa afirmação, para mim, é uma das canalhices mais usadas por candidatos evangélicos fundamentalistas”.

“Primeiramente, o Estado não é a Igreja e a Bíblia não é a Constituição. Em segundo lugar, como crentes e boas cidadãs e bons cidadãos, temos que votar em pessoas que tenham compromisso com a sociedade, com os mais pobres, mulheres, negras e negros e com a parcela mais vulnerabilizada da população!”, defende a pré-candidata a prefeita de Osasco.

Simony dos Anjos se define como “evangélica progressista” e defende o feminismo cristão, a comunidade LGBTQI+ e outras minorias.