Pré-candidatura de Dr. Lindoso a prefeito de Osasco ganha apoios de Tinha e Ralfi

A pré-candidatura do vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso, a prefeito de Osasco ganhou o apoio de dois vereadores que se filiaram ao Republicanos, mesmo partido dele: Tinha Di Ferreira, que já vinha fazendo oposição a Rogério Lins, que tentará se reeleger à Prefeitura, e Ralfi Silva, que deixou o Podemos, partido do prefeito.

Com Lindoso e os novos filiados, o Republicanos se tornou a legenda com a maior bancada na Câmara Municipal.

Em transmissão de vídeo ao vivo na noite desta quinta-feira (23), Tinha Di Ferreira disse que deixou a presidência do PTB de Osasco para migrar para o Republicanos porque o partido anterior estaria inclinado a apoiar a candidatura do prefeito Rogério Lins à reeleição.

Publicidade

Ralfi declarou que decidiu se filiar ao Republicanos e apoiar a pré-candidatura de Lindoso a prefeito por considerá-lo “uma pessoa competente, que sempre teve uma atuação diferenciada na Câmara Municipal”. Ralfi destacou ainda que Lindoso foi presidente da Câmara Municipal e vereador mais votado em Osasco nas eleições de 2016.

Outro ex-aliado do prefeito Rogério Lins que deixou o Podemos para apoiar a pré-candidatura de Lindoso é o ex-secretário municipal Gelso Lima. Ele vai coordenar a campanha à Prefeitura. “Tenho Imensa gratidão por tudo que a Renata [Abreu – presidente nacional do Podemos e deputada federal] fez por mim. Mas a falta de alinhamento com o atual prefeito de Osasco me fez tomar essa decisão”, afirmou.