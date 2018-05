Prédio anexo ao Hospital de Barueri ganha reforma e adaptação para abrigar hemodiálise

A Prefeitura de Barueri executa obras de reforma e adaptação de prédio para abrigar hemodiálise. O projeto começa a ser implantado na unidade que, até então, é conhecida como auditório do HMB – Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, na Vila Porto. O prazo previsto para término dos serviços é março de 2019.

O prédio está instalado em terreno de 2.131 metros quadrados e a área construída é 1.241,21 metros quadrados. Terá uma parte térrea, onde ficarão equipamentos, e administrativa em dois andares.

A unidade de hemodiálise contará com 62 leitos no saguão principal, com enfermagem, e seis leitos em sala contígua ao saguão, também com enfermagem. Terá sala de emergência para quatro leitos, estoque, sala para tratamento de água, copa, sala de triagem, nutricionista, administração e recepção.

Procedimento

A Sociedade Brasileira de Nefrologia define que hemodiálise é um procedimento por meio do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer.

De acordo a entidade, o procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos; controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.