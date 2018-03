Prédio anexo ao Hospital Regional de Osasco é inaugurado

Nesta quarta-feira (22), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve em Osasco onde realizou a inauguração, ao lado do prefeito Rogério Lins (PODE), do prédio anexo ao Hospital Regional de Osasco. A entrega do espaço contou com a participação do secretário da saúde de São Paulo, Davi Uip.

Publicidade

“Pelo que eu pude visitar e pela quantidade de profissionais da saúde que serão contratados, teremos mais serviços e mais qualidade para a população”, comentou Lins.

O prefeito ainda ressaltou o trabalho em conjunto com o Estado de São Paulo para a entrega: “Estamos dobrando a quantidade de leitos aqui do Hospital Regional. Enquanto alguns estados estão reduzindo atendimentos e fechando leitos, nós estamos com o governador fazendo uma ampliação de serviços”.

O governador ainda aproveitou o momento para informar mais quatro conquistas para Osasco: o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), que vai funcionar na escola Estadual Guilherme de Oliveira Gomes; o início das obras do terminal da Vila Yara, que terá um investimento de 24,8 milhões de reais e que integrará os ônibus municipais e intermunicipais; a entrega das obras físicas da segunda parte do hospital; e a ampliação dos leitos da UTI, passando de 115 para 245 leitos, além da contratação de 340 profissionais de saúde.