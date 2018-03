Prefeito anuncia inauguração da Policlínica na programação do aniversário de Carapicuíba

Neste mês de março, Carapicuíba completa 53 anos de emancipação político-administrativa. E para celebrar esta data, o prefeito Marcos Neves (PV) anunciou nesta quarta-feira, 7, diversas inaugurações e eventos na cidade. O principal é a entrega da primeira Policlínica, no dia 24.

A inauguração da Policlínica contará com shows das cantoras Soraya Moraes e Aline Barros. Além disso, no dia 25 de março, a partir das 10 horas, no estádio do Niterói, haverá o Jogo das Estrelas com as presenças dos ex-jogadores do Corinthians, Neto e Vampeta.

“Neste mês de aniversário de Carapicuíba preparamos uma série novidades que vão beneficiar toda a população. E a principal delas é a inauguração da nossa primeira Policlínica. Num lugar moderno, seguro, confortável, como as pessoas merecem. Foi preciso mais de um ano para resolver os problemas de uma obra abandonada, que quase fez com que o município perdesse esse importante espaço de saúde. Mas com muito trabalho conseguimos avançar”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Programação de aniversário de Carapicuíba

O lançamento da programação de aniversário foi realizado na quadra da Praça da Árvore, na Cohab V. Durante o mês de aniversário, a Prefeitura vai utilizar o lema “Juntos, Cuidando da Cidade”.

O prefeito também autorizou abertura de licitação para obras de recapeamento e pavimentação, além de investimento de R$ 1,5 milhão do Detran para redução de acidentes de trânsito, novo reservatório de 5 milhões de litros da Sabesp, entre outras ações.

Além disso, representando o deputado federal Goulart, o vereador de São Paulo, Rodrigo Goulart, anunciou emendas de R$ 2,5 milhões. Os investimentos do Governo do Estado e os recursos parlamentares somam mais de R$ 10 milhões para saúde, infraestrutura e segurança no trânsito.

“É muito importante essa ajuda dos deputados e do Governo do Estado. Tudo isso é apenas o começo para o ano de 2018. Muitas outras conquistas estão por vir. Continuamos colocando a casa em ordem e os resultados deste trabalho já estão chegando. Carapicuíba tem muito a progredir e contamos com a ajuda da população em cuidar da cidade”, declara o prefeito Marcos Neves.

A Prefeitura também realiza investimentos de R$ 1,7 milhão em segurança, com a inauguração da iluminação da Marginal do Cadaval, além de lâmpadas de LED na Av. Inocêncio Seráfico e Av. Consolação. Total de 276 lâmpadas metálicas 400 watts e 229 luminárias LED.

Outros benefícios para a população é a retomada das obras do Novo Centro Administrativo, Terminal Intermunicipal do Centro, entrega de quadras esportivas e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

evento contou com a presença do vice-governador Márcio França, além dos deputados estaduais Adilson Rossi, Carlos Cezar, Delegado Olim, André do Prado, Chico Sardelli, Gilmaci Santos, Caio França e Marcio Camargo, vice-prefeita Gilmara Gonçalves e vereadores.

Confira a programação:

Comemoração – Dia Internacional da Mulher

Quando: 10/03

Horário: 10h às 14h

Local: Inac – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

Romaria dos Caminhoneiros

Quando: 11/03

Horário: Saída às 5h

Local: Parque da Aldeia

Programa Meu Pet Legal

Quando: 17/03

Horário: 9h às 13h

Local: Av. Tancredo de Almeida Neves, em frente à escola Castelo Encantado , Cohab V

Torneio de Truco

Quando: 18/03

Horário: 9h

Local: Ginásio Ayrton Senna

Inauguração da Iluminação da Av. Inocêncio Seráfico

Quando: 21/03

Horário: 19h

Inauguração da Policlínica – Show com Aline Barros, Soraya Moraes e Marcelo Aguiar

Quando: 24/03

Horário: 15h

Local: Av. Itajubá, Parque Santa Tereza

Missa Campal – Domingo de Ramos

Quando: 25/03

Horário: 8h

Local: Praça da Aldeia Jesuítica

Jogo das estrelas

Quando: 25/03

Horário: 10h

Local: Campo do Niterói

Sessão Solene – Câmara Municipal

Quando: 26/03

Horário: 10h

Local: Av. Miriam, 92, – Centro

Plantio de Árvores – EMEI Maria Eliana Zadra

Quando: 26/03

Local: Av. Tancredo Neves, 1111 – Cohab V

Tarde de Lazer

Quando: 26/03

Local: Av. Marginal do Cadaval

Inauguração da Iluminação da Marginal do Cadaval

Quando: 26/03

Horário: 19h

Inauguração da Iluminação da Av. Consolação

Quando: 27/03

Horário: 19h

18º Encenação da Paixão de Cristo

Quando: 29 e 30/03

Horário: 19h30

Local: Parque da Aldeia – Teatro de Arena