Prefeito de Barueri manifesta pesar por vítimas de incêndio e agradece os que ajudaram a salvar vidas

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), emitiu, na tarde desta sexta-feira (27), nota de pesar pelas vítimas do incêndio que destruiu pelo menos seis galpões de fábricas no Jardim Califórnia, na quinta (26). Cinco pessoas morreram, duas mulheres e três crianças, e uma está internada em estado grave.

“As últimas 24 horas foram muito difíceis para todos nós que acompanhamos de perto o trabalho das equipes de resgate nesse incêndio no Jardim Califórnia. Nossa solidariedade aos amigos e familiares das vítimas e que Deus abençoe todos que sobreviveram ou presenciaram essa tragédia”, declarou Furlan.

O prefeito de Barueri também agradeceu o empenho dos que trabalharam na ocorrência e impediram uma tragédia maior. Mais de 50 bombeiros participaram do combate às chamas e antes da chegada dos profissionais, moradores e trabalhadores da área ajudaram na evacuação das empresas e imóveis afetados pelas chamas.

Em nota, a Prefeitura afirma que ao longo desta sexta, a perícia está trabalhando na identificação das possíveis causas do incêndio. “A área onde ocorreu o acidente é basicamente um território industrial e, felizmente, não há residências afetadas seriamente pelo incêndio”.

De acordo com a administração municipal, os veículos estacionados em ruas vizinhas que foram atingidos pelo fogo “receberão cobertura do seguro da empresa, que já se comprometeu a arcar com todos esses prejuízos”.