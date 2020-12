Prefeito de Barueri também recebe salário com aumento a partir de 1º de janeiro

Além do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais também terão reajuste a partir de 1º de janeiro em Barueri

Em meio à polêmica gerada pelo aumento de mais de 46% no salário do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), em meio à crise econômica gerada pela pandemia, outros prefeitos também recebem reajuste salarial a partir de 1º de janeiro. Em Barueri, o chefe do Executivo passará a receber R$ 20,6 mensais, uma alta de mais de 16% sobre os atuais R$ 18,7 mil.

O aumento foi aprovado pela Câmara Municipal de Barueri em novembro. Além do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais também terão reajuste. O vice-prefeito, que hoje tem remuneração de R$ 9,3 mil, passará a receber R$ 10,3 mil, mais de 10,7% de alta.

O salário dos secretários municipais de Barueri aumentará de R$ 14,9 mil para R$ 16,5 mil.

Aprovado pelos vereadores, o reajuste foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara de Barueri, composta pelos vereadores Fabião (PSDB), presidente, Allan Miranda (PSDB), Wilson Zuffa (Republicanos), Neto Amorim (PSDB), Fabinho do Imperial (PSDB) e Reinaldo Campos (PTB).

Na mesma votação, o salário dos vereadores baruerienses foi mantido em R$ 12,6 mil para a legislatura que começa em 1º de janeiro.